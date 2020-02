Les Goonies : le film culte sera bientôt adapté en série !

Les Goonies, film très culte sorti en salles en 1985 (soit un an après Ghostbusters et Gremlins, quelle époque !) sera bientôt de retour… sous la forme d’une série télévisée réalisée pour le compte de la Fox. Cette série ne sera pas un reboot du film originel mais plutôt une histoire « inspirée »des aventures de Mickey, Choco et du reste de la bande. Ainsi, le scénario de Sarah Watson raconte l’histoire de Stella Cooper, une jeune femme qui retourne dans sa ville natale en temps que professeur remplaçante. Cette dernière se lie d’amitié avec trois de ses élèves férus de cinéma, et les aidera dans leur grand projet : réaliser un remake des Goonies qui soit le plus proche possible du film original ! Presque sans surprise, la série est co-produite par Warner Bros et… Amblin Television, la société de production de Steven Spielberg, qui était déjà producteur du film Les Goonies. On notera enfin que le film de Richard Donner sera disponible dès cet été en Blu-Ray 4K Ultra HD.