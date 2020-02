The Batman : Robert Pattinson dans le costume se dévoile dans un teaser

Matt Reeves, le réalisateur et coscénariste du film The Batman prévu en 2021, a dévoilé les premières images de Robert Pattinson dans le costume de l’homme chauve-souris. Il s’agit d’un « test de caméra » comme l’indique le titre de la vidéo postée par Matt Reeves.

Cette vidéo de 55 secondes semble avoir été tournée dans une chambre noire, Batman étant à peine éclairé par une lueur rouge. Robert Pattinson se dirige vers la caméra au ralenti, ce qui permet de découvrir le Bat-Signal en métal au niveau de sa poitrine. Puis la caméra fait un panoramique pour montrer son armure d’épaule et le masque. Vient enfin le moment où l’on « voit » le visage de Robert Pattinson et plus particulièrement sa mâchoire.

The Batman sera un reboot de la franchise des films Batman, avec Robert Pattinson dans les bottes récemment portées par Ben Affleck dans le film Justice League en 2017. Le film, qui mettra également en vedette Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Jim Gordon et Zoë Kravitz dans celui de Catwoman, doit sortir au cinéma le 23 juin 2021. Il y a une attente particulière pour ce film parce que beaucoup de personnes n’arrivent pas à imaginer Robert Pattinson en Batman.