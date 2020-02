Insomniac Games : le rachat par Sony a coûté des centaines de millions de dollars

Face à la boulimie de rachats du concurrent Microsoft (15 studios rachetés durant la gen actuelle), Sony ne pouvait pas rester sans réagir. Insomniac Games (Spyro, Rachet & Clank, Marvel’s Spider-Man) tombait dans l’escarcelle du géant japonais durant l’été 2019. Un document fourni à la SEC – dans la foulée de la publication des derniers résultats financiers – nous livre aujourd’hui le montant de cette transaction, et ce dernier est faramineux. Sony a donc fait l’acquisition d’Insomniac Games pour un montant de 229 millions de dollars (ou 208 millions d’euros), une somme très importante et qui donne la pleine mesure du poids financier des gros studios (et encore, Insomniac Games n’est pas Rockstar ou Square Enix, loin s’en faut).

Ce rachat d’importance illustre aussi à quel point les exclusivités restent au coeur de la stratégie mise en place par Sony avec la PS4 (c’était déjà le cas avec les générations précédentes, mais pas au même niveau) et la future PS5. Des rumeurs insistantes indiquent d’ailleurs qu’un nouvel opus Rachet & Clank pourrait bien être l’un des jeux de lancement de la PS5…