Moto G8 Power : un smartphone milieu de gamme… avec une très grosse batterie

A priori, la fiche de psecs du Moto G8 Power n’incite pas à l’enthousiasme. Avec son écran Full HD+, son désormais classique bloc photo à quatre capteurs (capteur principal de 16 MPx), le processeur Qualcomm Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM et les 64 Go de capacité de stockage, le G8 Power a du mal à nous défriser la moustache. Pourtant ce smartphone milieu de gamme de Motorola dipose d’au moins deux atouts de taille : Les haut-parleurs intégrés sont compatibles Dolby Atmos (et 50% plus puissants en volume sonore) et surtout, la batterie est un monstre de 5000 mAh qui garantira sans doute une très belle autonomie. Voilà qui rend d’un coup d’un seul ce G8 Power nettement plus intéressant, surtout au prix annoncé de 249,99 euros. Le Moto G8 Power sera disponible à la vente le 20 février prochain (dans les boutiques en ligne Amazon, Fnac/Darty et Cdiscount). A noter que si l’on en croit aux dernières indiscrétions du leaker Evan Blass, deux autres modèles de G8 seraient déjà en préparation.