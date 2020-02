Doctor Strange 2 : le réalisateur culte Sam Raimi serait en pourparlers avec Disney

Face à la qualité croissante des productions Sony et DC (Spider-Man into The Spider Verse oscarisé, Joker couronné à la Mostra de Venise, Aquaman plus solide que prévu et gros succès au box-office) Disney aurait-il enfin compris qu’un film de super-héros ne pèse pas lourd sans une bonne histoire et une véritable mise en scène ? Toujours est-il que selon le site Variety, la firme aux grandes oreilles serait en pourparlers avec Sam Raimi, réalisateur culte des films Evil Dead, du chef d’oeuvre Darkman, et surtout en l’occurrence, d’une trilogie Spider-Man de haut volée (avec Tobey Maguire en vedette).

Sam Raimi serait pressenti pour la réalisation du prochain Doctor Strange 2, ou Doctor Strange : Into the Multiverse of Madness (ouf!), dans lequel l’excellent Benedict Cumberbatch tiendrait une nouvelle fois le rôle du Docteur aux pouvoirs mystiques surpuissants. Le premier film Doctor Strange était loin du carton au box-office : avec 677 millions de dollars de recettes, Doctor Strange est presqu’une anomalie si on le compare aux nombreux films Marvel largement au dessus du milliard de dollars. Avec son sens de la « story » et sa capacité à brosser de personnages ayant une réelle densité psychologique, Sam Raimi semble être le réalisateur idéal pour relancer la franchise…