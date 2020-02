[Analyse] Interrogations sur le PSVR après la fermeture de Manchester Studio

Sony souffle le chaud et le froid concernant sa stratégie sur la technologie VR. Il faut remonter au mois de mai 2019 pour entendre un responsable de chez Sony (en l’occurrence Dominic Mallinson, directeur de la recherche et du développement) parler ouvertement et directement de la prochaine génération de casque PSVR. Depuis, rien ou presque, si ce n’est quelques brevets certes évocateurs (comme de nouveaux PS Move avec stick intégré), mais qui pourraient très bien rester à jamais dans un tiroir. Histoire de noircir le tableau, on n’ose à peine évoquer le catalogue PSVR de ces derniers mois, d’une indigence rare après la salve de sorties probantes en 2018 (Astro Bot, rien que ça…).

On a cru voir de la lumière au bout du tunnel avec la promotion surprise de Nicolas Doucet à la tête de SIE Japan Studio. Le Directeur Créatif français était en effet aux manettes d’Astro Bot et avant ça de titres comme l’Eye Pet ou le Playroom VR. Sa nomination à un poste clef semblait donc indiquer que la VR serait forcément au coeur de la stratégie commerciale de Sony pour la future next-gen. Le raisonnement était logique, presque limpide.

Nicolas Doucet à la tête de Sony Japan Studio, un bon présage pour le PSVR 2 (et Astro Bot 2 ?)

Mais voilà, quelques heures seulement après cette « bonne » nouvelle, on apprend que Sony vient tout juste de fermer le Manchester Studio, une structure de développement entièrement dédiée à la réalisation de jeux VR (tous les employés ont été licenciés). Le studio britannique travaillait d’ailleurs sur un gros titre PSVR AAA, ce dont témoigne l’intitulé des nombreuses offres de postes publiées sur la page playstationjobs.co.uk (ces offres ont toutes été retirées depuis). Pour rajouter à la complexité de l’analyse, il faut noter que Manchester Studio n’avait encore sorti aucun titre, et n’était même pas un studio « officiel » dans l’organigramme de Sony, comme si le géant japonais avait lancé un simple coup de sonde avant donc… de retirer ses billes.

Stardust Odyssey est le dernier « gros » titre récent sur PSVR. Et c’est une nouvelle fois l’œuvre d’un studio français

Fermer un studio consacré au développement d’un gros jeu AAA pour le PSVR (qui en manque cruellement) est à minima un signe inquiétant concernant l’avenir du PSVR, mais une autre explication un peu moins catastrophistes reste possible. Cet autre scénario possible, c’est une concentration des efforts VR sur SIE Japan Studio, sous la houlette donc de Nicolas Doucet. Le regroupement des équipes VR au sein d’une même structure collerait assez bien avec l’explication avancée par Sony lors de la fermeture de Manchester Studio : le géant japonais évoque en effet des « efforts pour améliorer l’efficacité opérationnelle ».

Paper Beast est le seul titre AA prévu au catalogue du PSVR ces prochaines semaines. Le jeu est l’œuvre du français Eric Chahi, créateur du cultissime Another World

Il n’en reste pas moins qu’un abandon du PSVR reste parfaitement envisageable, d’autant plus que les 5 millions de joueurs PSVR représentent très peu en pourcentages face à la base installée de 109 millions de PS4/PS4 Pro. Enfin, comme un signe que quelque chose se prépare peut-être en coulisses, votre serviteur a reçu hier soir un mail de Sony demandant de répondre à une enquête sur le PSVR, mes usages sur la VR, et mon niveau de satisfaction global. Que se passera t-il si le niveau de satisfaction (mesurée) s’avère trop bas, en grande partie d’ailleurs à cause de la grande rareté de titres AA ou AAA ? A la trappe le PSVR 2 ? Il serait temps que Sony s’exprime franchement sur le sujet au lieu de communiquer par petites touches précieuses. Car à ce jour, force est de constater que les nuages s’amoncellent…