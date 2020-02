Twitter corrige un bug qui permettait d’associer des numéros de téléphone à des utilisateurs

Twitter fait savoir qu’un nouveau bug a été corrigé. Il se reposait sur l’API du réseau social et permettait d’associer des noms d’utilisateur à des numéros de téléphone. Nous avons déjà évoqué ce souci en décembre, Twitter le reconnaît publiquement aujourd’hui et assure que c’est de l’histoire ancienne.

Selon Twitter, une personne utilisait un vaste réseau de faux comptes pour exploiter l’API et les numéros de téléphone. « Nous avions immédiatement suspendu ces comptes », indique la plateforme qui détaille au passage son enquête.

Au cours de notre enquête, nous avons découvert d’autres comptes dont nous pensons qu’ils ont pu exploiter ce même point de terminaison d’API d’une manière qui ne correspond pas à son usage prévu. Bien que nous ayons identifié des comptes se livrant à ces comportements dans de nombreux pays, nous avons observé un volume particulièrement élevé de requêtes émanant d’adresses IP individuelles situées en Iran, en Israël et en Malaisie. Il est possible que certaines de ces adresses IP aient des liens avec des pirates informatiques soutenus par des États. Nous rendons ces informations publiques à la fois par mesure de précaution et par principe.