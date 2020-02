EA : des résultats financiers largement portés par les microtransactions

Electronic Arts vient de publier ses résultats financiers du quatrième trimestre 2019, et le moins que l’on puisse dire est que le géant du jeu vidéo n’a pas trop de soucis à se faire. EA a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 1,593 milliard de dollars sur la période pour 361 millions de dollars de bénéfices, et sur ce CA astronomique, 993 millions de dollars proviennent… des microtransactions dans les jeux !

Le modèle du Game as Service est en pleine explosion : les revenus des microtransactions dans les jeux EA ont progressé de 27% sur un an, sachant qu’à peu près TOUS les titres de l’éditeur (hormis ceux distribués sous le label EA Originals) contiennent des lootboxes et autres achats intégrés : Fifa, Madden NFL, NHL, etc. sont en effet blindés d’achats ingame qui ne se limitent pas toujours à du cosmétique (comme le mode Ultimate Team des jeux de sport). Seule embellie dans cet univers de dollars, les ventes de Star Wars Jedi: Fallen Order ont dépassé les 10 millions d’exemplaires, loin des objectifs fixé par EA. Espérons que cet énorme succès poussera l’éditeur à se concentrer AUSSI sur les jeux solo, même si ces derniers sont bien moins « adaptés » aux microtransactions.