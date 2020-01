Final Fantasy VII Remake : un nouveau trailer en VF le jour anniversaire du jeu d’origine !

Final Fantasy VII Remake apparait toujours plus étincelant dans le dernier trailer diffusé le jour anniversaire du titre d’origine (FFVII est sorti sur PlayStation au Japon le 31 janvier 1997). Ce trailer en montre beaucoup, peut-être même un peu trop si l’on a pas déjà fait le jeu original (c’est plein de spoils). Plusieurs personnages sont mis en avant, comme Rouge XIII ou bien encore le professeur Hojo, et la surprise du chef est une courte séquence sur le fameux travestissement de Cloud dans le Wall Market (une scène qui semble assez finement abordée…). On se délecte toujours autant du remixage de la B.O d’origine par un Nobuo Uematsu toujours en état de grâce, et on constate avec un peu de surprise que la VF a l’air de franchement tenir la route (mais on mettra la version japonaise de toute façon). Final fantasy Remake est prévu le 10 avril prochain sur PS4/PS4 Pro.