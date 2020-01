Les ventes totales de la Nintendo Switch dépassent désormais celles de la SNES (Super Nintendo)

La Nintendo Switch fait un véritable carton depuis son lancement, et ce n’est un secret pour personne. La petite console hybride a été la console la plus vendue en 2019 (devant même la PS4), et forcément les chiffres s’envolent : Nintendo vient d’annoncer avec fierté que sa Switch s’était écoulée en tout et pour tout à 52,48 millions d’exemplaires, soit un peu mieux que les 49 millions de la SNES (Super Nintendo). Ce n’est pas encore le record de ventes pour une console Nintendo (ce dernier est détenu par la Wii et ses 101,63 millions d’exemplaires), mais il ne fait désormais guère de doutes que la Switch passera devant la NES (61 millions d’exemplaires) d’ici la fin de l’année ou au pire au premier trimestre 2021.

Le succès de la console fait aussi le succès des jeux (ou l’inverse) : le tout nouveau tout beau Pokémon Epée/ Bouclier s’est déjà écoulé à 16,06 millions d’exemplaires, un score faramineux qui tient presque du smashing-success à la Rockstar (GTA ou Read Dead Redemption II) ! Luigi’s Mansion 3 (5,37 millions), Super Mario Maker 2 (5 millions), The Legend of Zelda: Link’s Awakening (4,19 millions) ou bien encore de Fire Emblem: Three Houses (2,58 millions) ne sont pas vraiment en reste. Rappelons qu’il s’agit ici des ventes sur l’année fiscale (en cours jusqu’au 31 mars 2020).

Ces ventes massives permettent à Nintendo d’aligner sur les 9 derniers mois un chiffre d’affaires de 8,5 milliards d’euros et un bénéfice net de 1,6 milliard d’euros. De quoi envisager l’arrivée de la next-gen avec une certaine sérénité…