Zelda BOTW revu et corrigé à la sauce Ghibli (vidéo) !

Petite pépite oubliée dans les tréfonds du moteur de recommandation de YouTube, ce Zelda – Breath of the Wild à la sauce Ghibli est un véritable enchantement pour les yeux. La 3D du jeu d’origine laisse la place à une animation en ligne claire tout à fait dans la veine des oeuvres du maitre Myazaki. C’est presqu’impeccable de bout en bout, ce qui est d’autant plus remarquable que cette séquence d’animation a été réalisée par un petit groupe de fans asiatiques du jeu et des films du studio Ghibli. Alors certes, cette vidéo YouTube date de la fin décembre, mais après tout, c’est un peu la faute de YouTube s’il n’apparait qu’aujourd’hui dans ma liste de recommandations (et puis il n’est jamais trop tard pour s’en mettre plein les yeux). Ce Zelda animé est en fait à ce point réussi que cela pourrait bien donner quelques idées à Nintendo (on l’espère en tout cas) ; et puis après tout, le RPG Ni No Kuni (PS4, Switch) a bien été co-réalisé par la team Ghibli, donc tout est possible…

Ce n’est pas la première fois que Zelda est mis à la sauce Ghibli, mais cette tentative est sans doute l’une des plus abouties