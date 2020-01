Kobe Bryant : l’hommage touchant du studio 2K Games dans le jeu NBA 2K 2020

Kobe Bryant était, avec Michael Jordan, l’un des rares joueurs qui me motivait à me lever en pleine nuit pour regarder les matchs de la NBA. L’attaquant légendaires des Lakers, scoreur redoutable (+ de 33000 points en carrière), bagué à 5 reprises et 18 fois membres du All Star Games (et aussi 2 fois médaillé d’or Olympique et même… oscarisé pour un superbe court métrage d’animation en 2018), a sans doute été l’incarnation quasi parfaite d’une NBA spectaculaire et flamboyante dans la première décennie des années 2000.

La mort tragique du champion et de sa fille Gianna âgée de 13 ans (qui semblait presqu’aussi talentueuse que son père), sans oublier bien sûr les disparitions des 7 autres personnes qui étaient à bord de l’hélicoptère, continuent de secouer la planète du sport, et même un peu au delà : le « petit » monde du jeu vidéo n’est pas insensible à ce drame, et bien sûr au premier chef 2K Games, devenu ces dernières années LE studio de référence concernant le jeu de basket avec sa célèbre licence NBA 2K. Malgré le chagrin, les développeurs ont tenu à rendre hommage à « Black Mamba » en faisant en sorte qu’un petit encart « hommage » s’affiche à chaque lancement du jeu. Sur fond noir, le profil pensif de Kobe à gauche et au centre, le nom de la légende soulignée de deux dates terribles « 1978-2020 ». On espère que ce geste aussi mesuré que touchant ne sera pas suivi par l’apparition d’un pack Kobe payant. Pitié, pas ça.