SFR augmente le prix de l’abonnement Internet avec une option non désirée à 3€/mois

C’est reparti pour une hausse de prix du côté de SFR pour ce qui est de l’abonnement Internet. UFC-Que Choisir fait remarquer qu’une option de cybersécurité à 3€/mois a été imposée à des clients qui n’ont rien demandé.

« SFR fait de la cybersécurité une priorité. Vos ordinateurs, tablettes et smartphones sont de plus en plus exposés à des risques et de nous devons assurer la sécurité de votre vie numérique », indique l’opérateur dans un e-mail envoyé à ses clients. « C’est pourquoi votre offre va être enrichie avec une solution de cybersécurité qui protège les appareils de votre foyer pour seulement 3€ de plus par mois », ajoute le courriel. L’abonné se retrouve avec un antivirus et un gestionnaire de mots de passe.

Ceux qui ne veulent pas de l’offre et donc ne pas payer 3€ en plus chaque mois doivent jeter un coup d’œil au bas de l’e-mail de SFR et cliquer sur le lien fourni. Ils ont jusqu’à juin 2020 avant de se manifester. Si rien n’est fait d’ici là, l’option de cybersécurité ne pourra plus être retirée. Le lien est sfr.fr/nouvelleoffre-solution-cybersecurite, sur lequel il faut choisir l’option « Conserver mon offre actuelle ».

Comme le souligne UFC-Que Choisir, il y a une différence entre augmenter le prix et ajouter des Go pour Internet par exemple puisque le client n’a rien à faire, et augmenter le prix en demandant aux clients de télécharger des logiciels pour être sécurisés. Si l’abonné ne télécharge rien, il ne sera pas protégé et paiera tout de même l’option de SFR à 3€/mois.

Et pour ceux qui se posent la question, l’antivirus proposé par SFR vient de F-Secure.