Streaming : Amazon Music compte 55 millions d’abonnés et s’approche de la concurrence

On n’entend pas tellement parler d’Amazon Music, et pourtant le service de streaming musical connaît un joli succès. Amazon annonce aujourd’hui avoir 55 millions d’abonnés dans le monde.

Le service musical d’Amazon est composé de plusieurs offres pour le coup. Il y a une offre gratuite financée par la publicité dans quelques pays, une offre gratuite sans publicité avec deux millions de disponibles (pour les abonnés Amazon Prime), une offre à 3,99€/mois pour ceux qui ont une enceinte Echo et enfin deux offres « classiques » à 9,99€/mois pour une personne et 14,99€/mois pour la famille. Celles-ci offrent l’accès complet à tout le catalogue, sans publicité. On peut également citer Music HD qui offre la qualité CD, mais celle-ci est limitée à quelques pays pour 14,99€/mois.

Amazon Music peut en tout cas commencer à inquiéter la concurrence, et tout particulièrement Apple. Au dernier comptage, Apple Music comptait 60 millions d’abonnés. Amazon Music n’est donc pas très loin, surtout qu’il progresse bien : sa base d’abonnés a augmenté de 50% en 2019 pour l’offre complète (Amazon Music Unlimited) à 9,99€/mois.

Il y a encore un peu de marge avant d’arriver au niveau de Spotify par contre. Le service de streaming musical compte 248 millions d’utilisateurs dans le monde, dont 113 millions avec un abonnement payant.