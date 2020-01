Project: MARA : Ninja Theory (Hellblade) dévoile son prochain titre « expérimental »

Ninja Theory (Hellblade: Senua’s Sacrifice), qui est désormais un studio first party de Microsoft et de sa Xbox, vient d’annoncer sur le site Xbox US le développement de Project: MARA, un titre expérimental qui se fixe pour objectif de représenter de façon réaliste… la terreur mentale. Après Hellblade, Ninja Theory continue donc de creuser la thématique de la maladie mentale (ce qui est tout à leur honneur). Ce nouveau « titre » n’est pas – à priori – destiné à être commercialisé sur une plateforme quelconque : le studio présente Project: MARA comme un titre-concept qui doit faire la démonstration d’un « nouveau medium permettant de raconter une histoire », ce qui semble indiquer que ce dernier ne sera pas un jeu vidéo « interactif » au sens premier du terme mais bien plutôt une sorte de visual novel dopé aux nouvelles technologies.

L’officialisation du projet sur la page officielle Xbox n’est peut-être pas fortuite cependant, d’autant plus que la Xbox One Series X semble disposer de toute la puissance nécessaire (raytracing, visages très réalistes). Ninja Theory confirme au passage que le jeu multijoueurs Bleeding Edge est sur les rails pour une sortie en mars et que Senua’s Saga: Hellblade II est toujours en préparation pour la Xbox One Series X.