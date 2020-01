TikTok renforce sa présence en Europe avec un nouveau centre de sécurité et de protection

TikTok a annoncé s’installer un peu plus en Europe et plus particulièrement à Dublin. La ville allemande va accueillir ce qui est présenté comme un centre de sécurité et de protection des données. Il sera l’un des trois hubs régionaux de l’application, après celui à San Francisco aux États-Unis et celui à Singapour.

Dirigé par l’ancien cadre de Google et Facebook Cormac Keenan, ce centre doit permettre à la plateforme sociale de renforcer ses « politiques, technologies et stratégies de modération tout en veillant à ce que celles-ci soient adaptées à la culture et au contexte local », selon un communiqué.

En Europe, TikTok possède déjà des bureaux à Paris, Londres, Berlin et Dublin, et emploie aujourd’hui environ 300 personnes. D’ici à la fin de l’année, ByteDance, la société qui gère TikTok, espère atteindre 1 000 personnes, dont une centaine à Dublin.

Selon les données de la société d’analyse du secteur App Annie, TikTok était la 4e application (hors jeux) la plus téléchargée dans le monde en 2019, devant Instagram et derrière les trois autres applications de Facebook. En France, elle apparaît à la 10e place du classement.