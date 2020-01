SpaceX : le premier vol habité de la capsule Crew Dragon serait programmé au second trimestre

Le Crew Dragon de SpaceX a passé un test crucial ce week-end. Le système d’éjection de la capsule a fonctionné sans anicroches (un pépin grave, ça arrive…), « une mission parfaite » selon Elon Musk et qui ouvre grand la voie à la toute première mission habitée. Et selon toute vraisemblance, il ne faudra pas trop attendre pour assister à ce vol « historique » : le CEO de SpaceX promet en effet que « tout le matériel sera prêt au cours du premier trimestre, probablement dans le courant du mois de février ». Comme à son habitude, SpaceX hâte le pas.

Crew Dragon separating from Falcon 9 during today’s test, which verified the spacecraft’s ability to carry astronauts to safety in the unlikely event of an emergency on ascent pic.twitter.com/rxUDPFD0v5

— SpaceX (@SpaceX) 19 janvier 2020