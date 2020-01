Huoxing-1 : la Chine serait déjà presque prête pour sa mission martienne

La Chine veut mettre une sonde sur Mars. Et sans l’aide de personne. Après l’échec de la mission russe Phobos-Grunt, qui embarquait avec elle la sonde chinoise Yinghuo-1, la Chine semble estimer qu’elle sera mieux servie par elle-même. La Mission Huoxing-1 est donc rentrée dans sa phase finale de préparatifs : la mission implique l’utilisation d’un lanceur, d’un atterrisseur et d’une sonde, et chacun de ces trois éléments serait déjà presque prêt pour la date cible (le mois de juillet 2020).

Ainsi, le robot-sonde serait déjà assemblé et l’atterrisseur a été testé avec succès il y a quelques mois à peine. Quant au lanceur CZ-5, qui jusqu’ici accusait un peu de retard « à l’allumage », il aurait franchi une étape importante après les tests réussis des moteurs YF-77. Ces derniers devraient bientôt être ajouté à l’étage principal du lanceur (déjà complet lui aussi). Outre cette mission martienne très médiatique, l’agence spatiale chinoise aura fort à faire en 2020, avec l’envoi programmé de dizaines de satellites, une mission vers la Lune, et aussi le début de la construction d’une nouvelle station spatiale.