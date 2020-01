Le très sérieux Jason Schreir du site Kotaku l’affirme sans sourciller : Horizon: Zero Dawn, l’un des très gros AAA de la PS4, devrait bientôt être annoncé sur PC. L’information est un petit évènement, car Guerilla Games, le studio à l’origine d’HZD, appartient à Sony (c’est ce que l’on appelle un studio first party), et jusqu’à maintenant, aucun jeu d’un studio first party « Sony » n’avait obtenu le feu vert pour un portage en dehors de l’écosystème PlayStation !

La PS4 dispose aussi de titres exclusifs en provenance de studios indépendants, et il arrive que Sony soit sollicité en tant qu’éditeur, mais l’arrivée de Zero Dawn sur PC constitue bel et bien une « world premiere » (à prononcer avec la voix la plus grave possible). Sony calquerait ici la stratégie de Microsoft et de sa Xbox One. Tous les jeux first party de la Xbox One sont en effet adaptés sur PC (ou développés en même temps sur les deux systèmes).

Ce type de semi-exclusivité ne constitue pas vraiment un risque pour la console d’origine : les joueurs PC n’ont pas tout à fait le même profil que les joueurs consoles, sans compter le fait qu’à puissance équivalente, un PC gamer revient nettement plus cher (ce sera encore plus le cas avec la next gen). Pourquoi donc se priver des rentrées d’argent du PC alors que la PS4 n’est pas en concurrence ?