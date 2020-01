L’application KultureGeek 2.0 pour Mac est disponible sur le Mac App Store

Notre application iAddict pour Mac (anciennement nommé KultureGeek/iAddict – Lien Mac App Store – Gratuite) pour être notifié des derniers articles publiés sur nos deux sites : iPhoneAddict et KultureGeek, vient d’être mise à jour sur le Mac App Store.

Au rayons des nouveautés de cette version 2.0, pas grand chose ! Nous avons du recoder entièrement l’application avec la dernière version du langage Swift puisque la dernière version de macOS ne prenait plus en charge Swift 3. Nous avons profité pour la rendre plus réactive et avons augmenté le nombre d’articles affichés (entre 16 et 34 articles selon la taille de votre écran)

L’application propose toujours:

Un accès aux dernières promotions sur les applications disponible sur le Mac App Store (promos lives 24h/24)

Un accès aux promos High-Tech Live 24h/24 avec filtrage des boutiques

La possibilité de recevoir des notifications Push

