Sea of Thieves sur Xbox One passe le cap des 10 millions de joueurs

Largement étrillé par la presse spécialisée lors de sa sortie, Sea of Thieves fait partie de ces jeux qui se sont rachetés une conduite à grands coups de mises à jour blindées de contenus. L’exclusivité de la Xbox One a même fini par se constituer une communauté de joueurs très soudée. Les nombreuses vidéos du jeu sur YouTube ou Twitch auront fini de convaincre les plus réticents que Sea of Thieves est sans nul doute l’un des jeux les plus fendards de cette génération de console.

Deux ans après son lancement, le jeu du studio Rare vient de franchir un pallier important : Microsoft annonce en effet que plus de 10 millions de joueurs sont déjà partis à l’aventure et à la pêche aux trésors (depuis le lancement du jeu), ce qui fait de cette « nouvelle IP Xbox la plus prospère de cette génération ». Cet engouement est sans doute dû (aussi) à la présence récente de Sea of Thieves dans le catalogue de l’excellent service Game Pass, mais cela signifie de toute façon que le jeu a su attirer de nombreux nouveaux joueurs, une évolution assez rare pour un titre massivement multijoueurs.

Enfin, rappelons que la prochaine mise à jour de SoT, Legends of the Seas, sera disponible le 15 janvier prochain, et qu’il y aura des petites récompenses pour ceux qui se connecteront entre le 15 et le 22 janvier (une nouvelle voile notamment). Hissez le Foc moussaillons, nous repartons vers le levant !