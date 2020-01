[CES 2020] Le retour fracassant du sextoy Osé (et l’absence notable des sextoys pour hommes)

Dépossédée de son Prix de l’Innovation l’an dernier puis récompensée à nouveau sous la pressions des « rézosocios », la startup Lora DiCarlo fait un retour fracassant au CES 2020, et parvient même à décrocher un second Prix de l’Innovation ! Lora Haddock, CEO de LoraDiCarlo, rayonnait littéralement de joie sur son stand, d’autant plus que deux nouveaux sextoys sont en démonstration : le Baci est un sextoy clitoridien sensé recréer les effets d’une stimulation orale (mazette !) tandis que le Onda est une version améliorée du Osé, soit un appareil qui stimule à la fois le point G et le clitoris (et re-mazette !).

Le succès de LoraDi Carlo est bien sûr très appréciable (plus d’un million de précommandes pour Osé) , mais l’on peut toutefois regretter que le « puritanisme » semble avoir changé de camp cette année. Il y a deux ans en effet, Lora Haddock pouvait légitimement se plaindre d’un « deux poids deux mesures » en des termes très directs : « La sexualité des hommes est autorisée à être explicite, avec littéralement des robots sexuels exposés fièrement dans les allées ». Pourtant, lors de cette édition 2020, aucun des nombreux gadgets sexuels exposés durant le salon n’est spécifiquement destiné aux hommes, et l’on sent bien que le CES post-Meetoo n’est plus vraiment prêt à autoriser les « vaginettes » électroniques sans même parler des sex-dolls robotisées qui intriguaient tant il y a quelques années. Ce bannissement des sextoys masculins est d’ailleurs largement dénoncé par le CEO d’Autoblow, ce dernier n’hésitant pas à parler de « discrimination » envers la sexualité masculine en général.