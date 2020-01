[CES 2020] Vision-S : la vraie nouveauté de la conf Sony est un prototype de voiture électrique

Alors que les fans attendaient fiévreusement des infos sur la prochaine console PlayStation, Sony a magistralement pratiqué l’art du contrepied en dévoilant sa toute première voiture électrique, la Vision-S. Encore à l’état de prototype (Sony ne précise pas si le véhicule sera un jour disponible à la vente), la Vision-S affiche des lignes des racées et dispose d’une immense console centrale 4K permettant de tout afficher (niveau d’essence, vitesse, GPS, rétroviseurs numériques, mais aussi… des vidéos ou de la musique). Les rétro sont remplacés par des caméras de contrôle HD, les phares sont composés d’une multitude de LEDs ultrapuissants et le LIDAR intégré permet d’envisager une fonction d' »évitement de collision » voire de la conduite autonome (ou semi-autonome). En tout et pour tout, la Vision-S est bardée de 33 capteurs de toutes sortes !



Les performances brutes ne sont pas oubliées puisque le véhicule est capable de passer de 0 à 100 Km:h en 4,8 secondes ! Comme nous le disions plus haut, la Vision-S ressemble avant tout à une plateforme technologique (c’est d’ailleurs ainsi que Sony l’a présentée), comme si le fabricant avait dans l’idée de vendre ou licencier certains des éléments présents dans ce prototype.