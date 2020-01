Passage à 2020 : SMS en recul, mais explosion de l’usage d’Internet

Orange, SFR et Bouygues Telecom ont communiqué sur le trafic sur leurs réseaux mobiles pour le Nouvel An. Il se trouve que le passage 2020 est similaire à ce qui s’est passé les années précédentes : l’envoi de SMS a reculé et l’usage d’Internet a, à l’inverse, augmenté.

102 millions de SMS ont été échangés entre le 31 décembre à 21 heures et le 1er janvier à 9 heures, explique-t-on du côté d’Orange. C’est trois fois plus que les 33 millions de messages envoyés au quotidien. Le pic a été autour de minuit avec 1,5 million de messages, soit 30 fois les pics habituels dans le reste de l’année. En outre, le nombre de MMS envoyés a augmenté de 24% et le trafic Internet a tout simplement doublé.

Du côté de SFR, 290 millions de SMS ont été échangés entre le 31 décembre et le 1er janvier. Le nombre de MMS a grimpé de 9% et l’usage d’Internet de 35%. Enfin, Bouygues Telecom (qui est le plus bavard des opérateurs sur les détails) partage les éléments suivants :

203 millions de SMS (-4,7%) avec un pic de près de 10 000 SMS envoyés chaque seconde à 0h05 le 1er janvier

64,2 millions d’appels sur le réseau 4G (VoLTE) (+74%)

61,5 millions d’appels sur les réseaux 2G et 3G (-15,3%)

15,7 millions de MMS (+9%)

plus de 10 800 térabytes (10,8 pétabytes) de data (+48%) consommés, avec un pic de consommation en upload constaté à minuit, porté par des applis de messageries

Pourquoi la baisse de SMS chez tous les opérateurs ? Parce que beaucoup de personnes passent par des applications de messagerie de nos jours, comme Messenger, Snapchat, WhatsApp, etc. Celles-ci se reposent sur Internet pour fonctionner.

De son côté, Free Mobile ne communique pas la moindre donnée pour le passage à la nouvelle année.