La PS5 pourrait être dévoilée dans quelques jours, lors du CES !

Le plus grand salon mondial de l’électronique se tiendra dans quelques jours à Las Vegas. Le Consumer Electronic Show (ou plus communément CES) pourrait bien avoir pour point d’orgue cette année la présentation officielle de la PlayStation 5 ! Sony vient en effet d’annoncer qu’il tiendrait une conférence de presse exceptionnelle lors du salon à la date du 7 janvier (soit le jour de l’ouverture). Les rumeurs vont bon train concernant une possible présentation de la PS5, d’autant plus que Cory Balrog, le créateur du dernier God of War sur PS4 (Game Awards 2018), a aussi confirmé sa présence au CES ! Quant à l’annonce de Sony, cette dernière reste assez sibylline, mais il n’est pas interdit d’y voir la PS5 en filigrane :« Le futur arrive. Au CES 2020, Sony dévoilera une vision unique de l’avenir, en alliant la technologie et la créativité comme jamais auparavant, pour libérer des sensations et des émotions inédites ».

La présentation de la PS5 lors du CES 2020 n’aurait rien d’illogique. Sony « répondrait » ainsi à l’annonce de la Xbox Series X lors des Game Awards de décembre. Et lorsqu’on sait que la PS5 sera commercialisée vers la fin de l’année (novembre probable)…