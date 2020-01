WhatsApp ne fonctionne plus sur Windows Phone à partir d’aujourd’hui

Triste nouvelle pour les utilisateurs avec un smartphone sous Windows Phone : ils ne sont plus en mesure d’utiliser WhatsApp, et ce dès maintenant. Ils ont reçu une alerte ces derniers jours et c’est en place à partir d’aujourd’hui.

« Vous ne serez plus en mesure d’utiliser WhatsApp sur les systèmes d’exploitation Windows Phone après le 31 décembre 2019 », explique WhatsApp. Ceux qui ont donc un smartphone Windows Phone sont coincés et la solution pour continuer à profiter de l’application est de passer sur un smartphone Android ou un iPhone. Le support pour Windows 10 Mobile, quant à lui, devrait être arrêté le 14 janvier 2020.

Pourquoi cet abandon pour Windows Phone ? Parce que Microsoft ne supporte plus son système d’exploitation et que la part d’utilisateurs sur cette plateforme est petite en comparaison avec iOS qui représente des centaines de millions d’utilisateurs sur WhatsApp et Android qui en compte tout autant, voire plus. WhatsApp préfère donc miser sur les systèmes d’exploitation d’Apple et de Google, comme la quasi-totalité des développeurs en réalité.

Au sujet de l’abandon du support, ceux qui ont un iPhone devront avoir iOS 8 au minimum pour continuer à utiliser WhatsApp à compter du 1er février 2020. Du côté d’Android, il faudra avoir au minimum Android 2.3.7 à la même date.