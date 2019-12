Star Citizen : un magnifique teaser pour la campagne solo Squadron 42

Star Citizen sera t-il fini un jour ? Après 250 millions de dollars récoltés, le jeu d’exploration spatiale avec le plus beau casting depuis Death Stranding reste encore en grande partie à l’état de fantasme pour joueur fortuné (il faut un PC de compétition pour vraiment en profiter). Histoire de bien faire comprendre que ça bosse dur en coulisses, Cloud Imperium Games vient de lâcher un somptueux trailer de la campagne solo Squadron 42. Si l’on s’en tient à la réalisation, c’est tout simplement du jamais vu : la modélisation et la taille des environnements est réellement « oufdedingue ». Petite déception toutefois, aucun des personnages clefs de la campagne n’est visible dans ce trailer ; les précédentes vidéo du mode solo dévoilaient un motion capture frisant la perfection (on reconnait notamment Gary Oldman, Henry Cavill ou bien encore Mark Hamill). Une mauvaise nouvelle accompagne cependant ce teaser : la bêta de la campagne solo Squadron 42 est repoussée (une nouvelle fois) au troisième trimestre 2020. Ces quelques mois d’attente supplémentaires permettront au moins de s’équiper en circonstance…