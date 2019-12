Nanica Smitch : ce clone de la Switch qui vient gâcher le Noël de Nintendo

Il y a la Nintendo Switch, mais connaissez-vous la Nanica Smitch ? Il s’agit d’un nouveau clone de la console de Nintendo qui est en vente depuis peu et qui reprend le design général, au point même d’avoir des Joy-Con détachables.

La Nanica Smitch est en vente en Colombie pour l’instant et pourrait bien voir le jour dans d’autres pays dans un avenir proche. Elle embarque 800 jeux, dont Mario Bros, Bomberman et Double Dragon. Le clone se veut plus gros que la Switch et fonctionne avec quatre piles AAA pour alimenter les manettes. On peut y jouer aussi bien en nomade que sur la télévision, à l’exception que la connexion se fait non pas avec un port HDMI, mais avec la bonne vieille prise RCA.

Le clone fait 19,5 cm en largeur, 10 cm en hauteur et 3 cm en profondeur. L’écran a une taille de 5,5 pouces. Et pour ce qui est des contrôles, il n’y a pas de joysticks mais des croix directionnelles.

La Nanica Smitch est affichée au prix de 159 900 pesos colombiens, ce qui fait 43 euros après conversion. Il faut maintenant que les Colombiens fassent attention avant de faire un achat, surtout ceux qui pensent mettre la main sur une véritable Switch de Nintendo. C’est tout sauf le cas ici, surtout que le clone n’est pas en mesure de jouer aux Switch.