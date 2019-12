PS5 : Sony dément la rumeur d’un prix de 900 euros pour la console

Une rumeur, qui semblait peu crédible dès le départ, a évoqué un prix pouvant grimper jusqu’à 900 euros pour la PlayStation 5. Sony a démenti cette information aujourd’hui.

Tout est parti d’un blog japonais qui a pour nom Gamers Gate. Il affirmait que la PlayStation 5 serait disponible le 4 décembre 2020 avec deux modèles. Le premier était présenté comme une déclinaison standard avec un SSD de 1 To de stockage et un prix d’environ 570 euros. Le second était annoncé pour être un modèle premium avec un SSD de 4 To et une carte graphique séparée pour le ray tracing notamment. Le prix annoncé était autour de 900 euros.

Rien que là, ça semble suspect : pourquoi diable Sony proposerait-il un tarif aussi élevé ? Sans surprise, le constructeur japonais a démenti les informations relayées auprès de Famitsu.

En France, la rumeur a été publiée cet après-midi par Jeuxvideo.com par le biais d’un tweet. Celui-ci a été supprimé pour être remplacé par un autre dans lequel on peut lire « Il faut toujours être vigilant sur les leaks », ce qui est assez ironique au vu du contexte. Surtout que la source citée (Famitsu)… comprenait déjà le démenti.

Tweet publié cet après-midi, supprimé depuis

ATTENTION : l'information publiée plus tôt sur la date de sortie et le prix de la PS5, qui venait d'un leak, a été démentie par Sony depuis. Elle semble émaner d'un blog qui a déjà donné de fausses informations dans le passé. Il faut toujours être vigilant sur les leaks ! ;) — jeuxvideo.com (@JVCom) December 16, 2019

Nouveau tweet