Pas d’Android 10 pour les Galaxy S8 et Galaxy Note 8, suggère Samsung

Android 10 est disponible en version finale sur les Galaxy S10, Galaxy S10e et Galaxy S10+ depuis quelques jours dans une poignée de pays. La France ne fait pas encore partie du lot, mais cela ne va pas tarder. Les autres smartphones de Samsung vont suivre plus tard, mais le Galaxy S8 et le Galaxy Note 8 ne devraient pas avoir la mise à jour.

En effet, Samsung a communiqué son calendrier pour le déploiement d’Android 10 dans plusieurs pays et il n’y a aucune mention au Galaxy S8 ou au Galaxy Note 8. Les utilisateurs qui ont ces modèles, tous les deux sortis en 2017, ne vont pas forcément être ravis d’apprendre que des smartphones premium sont déjà mis de côté.

C’est malheureusement une politique fréquente chez Samsung. Le constructeur coréen propose en général deux grosses mises à jour d’Android puis jette l’éponge. Les Galaxy S8 et Galaxy Note 8 ont tous les deux été lancés avec Android 7 Nougat. Ils ont eu Android 8 Oreo et Android 9 Pie au fil de ces deux dernières années. Ils peuvent oublier Android 10.

Il y a au moins un élément positif : Samsung continue de distribuer les mises à jour de sécurité. C’est limité cependant, les propriétaires avec un Galaxy S8 ou Galaxy Note 8 ne doivent pas s’attendre à être protégés pendant plusieurs années. De plus, les mises à jour de sécurité ne sont pas forcément déployées tous les mois comme cela devrait normalement être le cas.