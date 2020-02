Nintendo annonce la fermeture de Miiverse, son réseau social pour la Wii U et 3DS

Quand on évoque les réseaux sociaux, on pense tout à suite à Facebook, Instagram, Twitter ou encore Snapchat. Mais il y en a d’autres et la liste complète comprend notamment Miiverse. Ce dernier est apparu sur la Wii U en 2012 et est ensuite arrivée sur la Nintendo 3DS. Mais Miiverse vit ses derniers instants.

Nintendo a annoncé que Miiverse fermera ses portes le 8 novembre prochain à 15 heures (heure japonaise). La fermeture a été annoncée pour le Japon pour l’instant, mais on se doute que le reste du monde sera aussi concerné à cette date. Nintendo n’a aucun intérêt de fermer son réseau social dans son pays et de le laisser ouvert dans le reste du monde. Il faut savoir que cette fermeture va toucher 70 jeux sur Wii U et 20 jeux sur Nintendo 3DS.

Aujourd’hui, Nintendo se focalise à 200% sur la Switch et rien que la Switch. Sa console hybride, qui peut être utilisée comme une console de salon et une console portable, n’inclut pas de support particulier pour Miiverse. La mort du réseau social était attendue, mais personne ne savait quand Nintendo allait le stopper. C’est maintenant connu.

Tout joueur qui essayera de se connecter sur Miiverse à partir du 8 novembre se verra afficher un message d’erreur avec les codes 115-5004 sur Wii U et 015-5004 sur 3DS. Nintendo fera comprendre aux joueurs que sa plate-forme n’est plus d’actualité.