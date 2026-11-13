Le Royaume-Uni dit que l’IA aide sa croissance économique

L’économie britannique résiste mieux que prévu aux turbulences internationales. Selon les derniers chiffres officiels, le PIB a progressé de 0,7 % au troisième trimestre 2026, porté notamment par les investissements et les activités liées à l’intelligence artificielle.

Publiées par l’Office national des statistiques (ONS), ces données montrent une accélération après une croissance de 0,5 % au deuxième trimestre. Sur un an, le PIB britannique affiche une progression de 1,9 %. Le Royaume-Uni enregistre ainsi la deuxième meilleure croissance trimestrielle du G7, derrière les États-Unis. Une performance qui intervient alors que la guerre au Moyen-Orient entretient les tensions sur les marchés énergétiques.

L’IA contribue à la résistance de l’économie britannique

Le secteur des services constitue le principal moteur de cette progression. Il a enregistré une hausse de 0,9 % sur le trimestre. Les activités informatiques, la programmation et le conseil ont particulièrement contribué à cette dynamique. Selon l’ONS, cette branche est le principal moteur de la croissance britannique depuis le début de l’année. De nombreuses entreprises affichant les plus fortes hausses de chiffre d’affaires travaillent dans l’intelligence artificielle et le cloud. La fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques a également progressé de 4,6 % au troisième trimestre.

La Banque d’Angleterre confirme cette tendance dans son rapport économique de novembre. Selon ses estimations, les nouvelles activités liées à l’IA représentent un peu moins d’un cinquième de la croissance du PIB depuis le début de 2026. Cette estimation repose sur un indicateur regroupant notamment la programmation informatique, le conseil, les services d’information et certaines activités de publication logicielle. L’institution précise toutefois que toutes ces activités ne sont pas directement liées à l’IA. Elle relève également que les gains de productivité associés à cette technologie restent modestes à ce stade.

Cette dynamique ne se limite pas aux entreprises technologiques. Les investissements des entreprises ont augmenté de près de 5 % au premier semestre de 2026. Les dépenses consacrées aux technologies de l’information et de la communication participent à cette progression, notamment pour répondre aux besoins croissants liés à l’intelligence artificielle.

Le choc énergétique menace les prochains mois

La bonne tenue du PIB avec l’intelligence artificielle ne signifie pas que tous les secteurs se portent bien. La construction a reculé de 0,7 % au troisième trimestre et les activités d’hébergement et de restauration ont également enregistré une baisse de 0,5 %. La consommation des ménages a progressé de 0,6 %, mais les économistes s’interrogent sur sa capacité à résister à la hausse des dépenses énergétiques.

La Banque d’Angleterre doit également composer avec une inflation persistante. Elle a relevé son taux directeur de 0,25 point le 4 novembre, le portant à 4 %. L’inflation britannique avait atteint 3,5 % en septembre et pourrait approcher les 5 % à la mi-2027 selon ses projections. Une nouvelle hausse des coûts de l’énergie pourrait donc peser sur le pouvoir d’achat et freiner l’activité dans les prochains trimestres.