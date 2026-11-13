X/Twitter autorise désormais 20 photos et vidéos par publication

X/Twitter a modifié une règle pour les publications : les utilisateurs peuvent désormais poster jusqu’à 20 photos et vidéos, contre quatre jusqu’à présent. C’est un moyen de concurrencer Instagram qui propose la même limite.

Cinq fois plus de photos et vidéos par publication sur X/Twitter

« Grosse mise à jour de la plateforme X aujourd’hui. Après 10 ans durant lesquels Twitter/X prenait en charge jusqu’à quatre photos et vidéos par publication, la limite a été portée à 20 ! », annonce Jonah Katz, le responsable de l’ingénierie mobile du réseau social. Ironiquement, sa publication ne comprend pas 20, mais 11 photos.

Big update to the X platform today After 10 years of Twitter/X supporting up to 4 Photos and Videos per post, the limit has been increased to 20! Happy posting https://t.co/8hjclgo3rk — Jonah Katz (@dinkin_flickaa) November 12, 2026

Le compte officiel de X a également posté une vidéo pour annoncer la nouveauté.

if a picture is worth a thousand words, need i say more? https://t.co/Oe2pvfVLhZ — X (@X) November 13, 2026

La nouveauté est en place dès maintenant pour l’ensemble des utilisateurs, que ce soit les comptes gratuits ou ceux qui paient l’abonnement Premium. Il faut penser à mettre à jour son application iOS sur l’App Store ou son application Android sur le Google Play Store pour en profiter. Sur la version Web, il n’y a pas de mise à jour particulière à effectuer.

De son côté, Instagram autorise l’ajout 20 photos ou vidéos dans une même publication au format carrousel depuis août 2024. Auparavant, le réseau social limitait ce format à 10 éléments depuis son lancement en 2017. Cette mise à jour a été mise en place notamment pour concurrencer TikTok qui permet de publier jusqu’à 35 photos dans une même publication.

Il sera maintenant intéressant de voir si les utilisateurs de X/Twitter vont réellement se mettre à poster davantage de photos et vidéos dans une même publication ou si la nouveauté ne connaîtra pas un succès particulier.