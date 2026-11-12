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Disney+ baisse le prix de ses abonnements avec une promo

2 min.
12 Nov. 2026 • 18:58
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Juste avant le début du Black Friday, Disney+ a décidé de lancer une promotion pour baisser le prix de ses abonnements. La bonne nouvelle est que cela concerne toutes les offres et non une seule.

Disney Plus Logo

Disney+ baisse ses prix

Voici les nouveaux prix des abonnements de Disney+ :

  • Standard avec publicités : 4,99 €/mois au lieu de 6,99 €/mois (2 euros économisés)
  • Standard : 7,99 €/mois au lieu de 10,99 €/mois (3 euros économisés)
  • Premium : 10,99 €/mois au lieu de 15,99 €/mois (5 euros économisés)

L’abonnement Standard avec publicités de Disney+ permet de regarder les films, séries et documentaires du service de streaming en Full HD (1080p) sur deux appareils en simultané. L’offre Standard propose la même qualité, mais il n’y a pas de publicités. Aussi, il est possible de télécharger les programmes pour les regarder sans connexion Internet obligatoire. Quant à l’abonnement Premium, il propose le support de la 4K, du HDR et du Dolby Vision pour la partie vidéo, du Dolby Atmos pour la partie audio, ainsi qu’un visionnage sur quatre appareils en simultané.

La promotion est disponible maintenant sur le site de Disney+ pour les nouveaux abonnés et ceux qui l’ont été dans le passé. Deux éléments à prendre compte. Le premier est que l’offre est valable jusqu’au 24 novembre. Le second est que le prix réduit est valable pendant deux mois. Au bout du troisième, vous retrouvez les prix habituels. Mais le service de streaming est sans engagement, vous pouvez donc résilier au bout de deux mois pour éviter le changement de prix.

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