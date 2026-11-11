Avant leur fusion, HBO Max et Paramount+ vont avoir une offre groupée

Skydance confirme l’arrivée d’une offre groupée réunissant ses services de streaming HBO Max et Paramount+ au début de 2027. Cette formule constitue la première étape d’un rapprochement plus important entre les deux plateformes. Il faut s’attendre à une fusion des deux services à l’avenir.

HBO Max et Paramount+ se rapprochent un peu plus

L’annonce figure dans la lettre aux actionnaires de Skydance à l’occasion des résultats financiers du troisième trimestre. Le groupe explique vouloir réunir les deux services dans un même abonnement avec un tarif plus avantageux pour les utilisateurs. Les modalités commerciales n’ont toutefois pas encore été dévoilées : ni le prix ni les formules avec ou sans publicité ne sont connus. Skydance promet de communiquer davantage de détails dans les prochains mois.

Cette annonce va au-delà d’une simple offre groupée. Dans l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers, David Ellison, PDG de Skydance, a présenté le regroupement des abonnements comme la première étape vers une unification complète des deux services. L’objectif est de constituer un catalogue commun capable de réunir les productions de HBO et Warner Bros avec celles de Paramount, ainsi que les programmes sportifs et les contenus d’information proposés par le groupe.

Le chantier concerne également les infrastructures techniques. David Ellison a indiqué que Skydance souhaitait faire converger HBO Max et Paramount+ vers une même plateforme technologique en environ un an. L’entreprise compte notamment s’appuyer sur les outils d’intelligence artificielle pour accélérer cette intégration. Elle a déjà réalisé une première étape en transférant Pluto TV vers l’infrastructure de Paramount+.

Le groupe revendique désormais 203 millions d’abonnements cumulés pour Paramount+, HBO et HBO Max dans le monde. Ce total ne déduit toutefois pas les personnes qui sont abonnées à plusieurs de ces services. L’association de leurs catalogues doit permettre à Skydance de mieux concurrencer les principaux acteurs du streaming, notamment Netflix, Disney+ et Prime Video.

Un seul service ou deux marques réunies ?

Plusieurs questions restent en suspens. Skydance parle bien d’une offre pleinement unifiée et d’un produit commun à terme, mais n’a pas encore détaillé la manière dont cette transformation se présentera pour les abonnés. On ignore notamment si HBO Max et Paramount+ conserveront leurs noms et leurs services respectifs ou si le groupe finira par les remplacer par une plateforme unique.

Le calendrier de cette éventuelle fusion commerciale reste également à préciser. Le lancement de l’offre groupée est confirmé pour le début de 2027, tandis que la convergence technique est visée à horizon d’environ un an. Skydance prévoit de procéder progressivement en tenant compte des retours des abonnés et de l’évolution de ses résultats financiers.