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VRChat refuse les labels IA malgré une demande massive de ses utilisateurs

3 min.
30 Oct. 2026 • 13:38
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VRChat ne compte pas identifier les contenus générés par intelligence artificielle, ce malgré un résultat particulièrement net dans sa récente consultation communautaire. Selon la plateforme sociale en réalité virtuelle, 95 % des participants au sondage souhaitent une forme de signalement lorsqu’un créateur utilise des outils d’IA.

Cette quasi-unanimité cache toutefois des désaccords sur la manière d’appliquer une telle mesure. VRChat estime notamment qu’un simple label « généré par IA » reposerait trop largement sur l’honnêteté des créateurs et serait difficile à contrôler. Une approche différente de YouTube, qui renforce au contraire ses labels IA, y compris avec une détection automatique dans certains cas.

VRChat redoute les fausses accusations et le harcèlement

VRChat explique que « certains créateurs identifieraient honnêtement leurs contenus », tandis que d’autres pourraient présenter des œuvres assistées par IA comme intégralement humaines. VRChat craint également l’apparition de comportements d’enquête entre utilisateurs visant à débusquer les créations supposément artificielles, avec le risque de harceler des auteurs n’ayant utilisé aucun outil génératif.

VRChat

La plateforme refuse également, pour l’instant, d’ajouter un filtre permettant d’exclure les créations IA des résultats de recherche, mais envisage cependant deux solutions plus nuancées : une mention optionnelle « créé par un humain » et un champ répertoriant les outils employés. Aucune de ces « solutions » n’est encore programmée.

La qualité plutôt que l’origine du contenu

Le géant du réseau social VR préfère concentrer ses efforts sur des mesures bénéficiant d’un consensus plus large : miniatures représentatives du contenu réel, amélioration de la découverte et prise en compte de la qualité. Une philosophie sensiblement différente de celle de Meta sur Instagram, où certains profils artificiels doivent désormais être explicitement identifiés.

Le débat autour des labels IA illustre surtout la difficulté croissante à tracer une frontière claire entre création humaine et assistance algorithmique. VRChat choisit donc, au moins temporairement, de juger les mondes et les avatars VR sur leur qualité propre plutôt que sur les outils ayant servi à leur fabrication.

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