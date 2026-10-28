ISS : la Russie condamne définitivement le tunnel PrK après des années de fuites d’air

La Russie aurait finalement choisi une solution radicale pour mettre fin à l’une des anomalies les plus persistantes de la Station spatiale internationale. Le tunnel de transfert PrK, rattaché au module russe Zvezda et touché par des fuites d’air depuis 2019, va désormais rester définitivement isolé du reste de l’ISS.

Sept années de réparations sans solution durable

La NASA et l’agence russe Roscosmos ont multiplié les inspections, colmatages temporaires et réparations, sans parvenir à éliminer complètement les pertes de pression. La situation était devenue suffisamment préoccupante pour que la NASA classe auparavant le problème au niveau de risque maximal.

En juin dernier, Roscosmos envisageait déjà de condamner définitivement le PrK. Les équipes russes avaient alors identifié de nouvelles zones suspectes et tenté d’accéder à certaines fissures, avec des méthodes sur lesquelles les ingénieurs américains avaient exprimé des réserves.

Pour rappel, le vieillissement du segment russe a provoqué plusieurs incidents ces dernières années, notamment une fuite de liquide de refroidissement sur Nauka en 2023 et un dégagement de fumée dans le module Zvezda en 2021.

Les missions Progress devront changer leurs habitudes

Selon le journaliste spécialisé Anatoly Zak, la décision modifiera dès novembre les opérations du cargo Progress MS-36. Celui-ci devra d’abord s’amarrer au module Poisk pour permettre le déchargement de son fret. Il pourra ensuite être déplacé vers le port arrière de Zvezda pour effectuer les manœuvres de correction d’orbite, mais sans accès à sa partie pressurisée depuis la station.

La fermeture du PrK ne règlera donc pas la cause profonde des fissures, mais permettra tout de même d’isoler définitivement la zone problématique et de réduire les pertes d’atmosphère. Toujours mieux que rien…