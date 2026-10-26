Samsung réduit fortement la production de ses Galaxy A face à la flambée du prix des composants

Samsung s’apprêterait à réduire sensiblement la production de ses smartphones Galaxy A afin de préserver ses marges face à l’envolée du coût des composants. Selon ETNews, le groupe sud-coréen aurait diminué d’environ 20 % ses commandes de pièces pour le quatrième trimestre par rapport à ses prévisions initiales, soit près de 10 millions d’appareils en moins sur l’ensemble de l’année.

La mémoire pèse de plus en plus lourd dans le coût des Galaxy A

La principale difficulté vient de la hausse rapide du prix des puces mémoire et d’autres composants. Sur certains modèles milieu et entrée de gamme, la mémoire représenterait désormais plus de la moitié du coût de fabrication. Cette pression touche déjà les modèles premium, Samsung ayant même reconnu que la pénurie de RAM avait contribué à la hausse du prix des Galaxy S26.

La disponibilité des circuits imprimés et des condensateurs céramiques multicouches se tend également, une partie des capacités industrielles étant réorientée vers les composants destinés aux infrastructures et accélérateurs d’intelligence artificielle.

Samsung privilégie les Galaxy S et les smartphones pliables

Dans ce contexte, Samsung entendrait concentrer davantage de ressources sur ses appareils à forte marge, notamment les Galaxy S et les Galaxy Z. Le constructeur a déjà renforcé cette stratégie avec sa gamme Galaxy S26, tandis que ses smartphones pliables continuent de gagner en importance dans le haut de gamme.

Le choix reste néanmoins risqué. Les Galaxy A représentent environ 70 % des volumes de smartphones Samsung et jouent un rôle essentiel sur les marchés sensibles au prix, notamment en Inde, en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine. Une baisse prolongée de leur production pourrait donc peser sur les parts de marché du groupe.

Samsung envisagerait en outre une nouvelle réduction de la production supérieure à 10 % en 2027. Si la hausse des composants se poursuit, le risque est bien que les consommateurs en subissent les conséquences, avec des smartphones de milieu de gamme plus chers, voire dotés de composants revus à la baisse pour contenir les coûts.