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KultureGeek Internet Capcom : les données de 11,7 millions de comptes Capcom ID ont été compromises
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Capcom : les données de 11,7 millions de comptes Capcom ID ont été compromises

2 min.
26 Oct. 2026 • 15:30
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Capcom vient de confirmer une importante fuite de données touchant son service Capcom ID. Au total, les informations associées à 11 774 247 comptes ont été consultées après un accès non autorisé détecté le 19 octobre dernier. L’éditeur de Resident Evil, Monster Hunter et Street Fighter avertit désormais ses utilisateurs d’un risque accru de tentatives de phishing.

Des millions d’adresses e-mail et d’adresses IP exposées

Les données compromises comprennent les adresses e-mail, la date de création des comptes, l’heure de la dernière connexion, le nombre de connexions ainsi que l’adresse IP utilisée lors du dernier accès. Pour 43 comptes, les pirates ont également pu consulter la date de naissance, le sexe, le pays ou la région et le pseudonyme.

Capcom

Les mots de passe choisis par les utilisateurs ne semblent pas avoir été dérobés. En revanche, ceux de 196 comptes ont été modifiés sans autorisation avant d’être réinitialisés par Capcom. Enfin, et toujours selon Capcom, les données bancaires n’auraient pas été impactées.

Capcom met surtout en garde contre le phishing

Capcom affirme avoir identifié et bloqué la méthode utilisée lors de l’attaque. Les services liés au Capcom ID restent opérationnels, notamment l’accès en ligne à Street Fighter 6. L’éditeur conseille néanmoins de ne pas ouvrir les pièces jointes ou liens présents dans des messages suspects prétendant provenir de ses services.

Le secteur du jeu vidéo reste régulièrement confronté à ce type d’incident. Steam a déjà dû réagir à une importante fuite de données, et Insomniac Games (Wolverine) a subi un piratage massif. Plus récemment, Micromania prévenait également ses clients d’un vol d’informations personnelles.

« Capcom prend cette affaire extrêmement au sérieux », assure le studio, qui promet de renforcer ses dispositifs de sécurité. Avec près de 12 millions d’adresses exposées, la menace la plus probable pourrait désormais venir de campagnes de phishing soigneusement ciblées. Prudence donc…

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