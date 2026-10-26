Zodiac : Marvel confie sa nouvelle série d’espionnage aux scénaristes de No Man’s Land et Euphoria

Marvel avance sur Zodiac, sa mystérieuse série d’espionnage destinée à Disney+. Si l’on en croit les bonnes sources de Deadline, Amit Cohen et Ron Leshem ont été choisis pour écrire le scénario de ce projet annoncé début octobre lors du New York Comic Con. Le studio n’a pas encore officialisé leur arrivée, mais le profil des deux auteurs donne déjà une indication assez nette sur l’orientation de la série.

Des spécialistes du thriller et de l’espionnage

Ron Leshem est notamment à l’origine de la série israélienne Euphoria, qui a ensuite inspiré l’adaptation américaine de HBO avec Zendaya. La scénariste a également travaillé avec Amit Cohen sur plusieurs thrillers et séries d’espionnage, dont Traitor, The Gordin Cell, Red Skies et No Man’s Land.

Le choix des deux scénaristes suit de quelques semaines l’annonce officielle de Zodiac. Marvel Television présente le projet comme un thriller mêlant des secrets, des trahisons et des opérations clandestines. L’histoire suivrait deux espions chargés de traquer des individus disposant de capacités extraordinaires.

Un tournage prévu en 2027 pour Disney+

Dans les comics Marvel, Zodiac désigne plusieurs organisations criminelles ainsi que différents personnages, généralement liés aux douze signes astrologiques. Aucune version précise n’a cependant été confirmée pour la série, pas plus qu’un éventuel lien avec S.H.I.E.L.D. ou d’autres branches du MCU.

La production doit débuter à Londres au printemps 2027, la diffusion étant prévue sur Disney+ en 2028. Zodiac prendra ainsi le relais d’une offre Marvel en prises de vues réelles devenue plus resserrée, alors que Daredevil: Born Again s’achèvera avec sa troisième saison.

Marvel semble donc à priori miser sur une approche davantage tournée vers le thriller que vers la traditionnelle série de super-héros. Avec deux auteurs rompus aux intrigues d’espionnage, Zodiac pourrait bien devenir l’un des projets les plus atypiques de la prochaine phase du MCU.