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Google Chrome renforce sa protection contre les arnaques avec Gemini

4 min.
22 Oct. 2026 • 18:00
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Google déploie de nouvelles protections dans Chrome pour mieux repérer les sites suspects, détecter les escroqueries en ligne et bloquer les commandes malveillantes que des utilisateurs sont incités à copier. Ces nouveautés s’appuient sur Gemini et sur le mode « Protection renforcée » de la navigation sécurisée que les utilisateurs doivent activer pour en bénéficier.

Chrome Alerte Site Suspect

Chrome distingue les sites suspects et repose sur Gemini

Jusqu’ici, Chrome affichait notamment une grande page d’avertissement rouge lorsqu’un site était identifié comme dangereux. Google ajoute un niveau intermédiaire pour signaler les pages qui présentent des caractéristiques trompeuses associées à des sites malveillants, sans que le risque soit établi avec le même degré de certitude.

L’avertissement visant un site suspect utilise une présentation distincte avec une icône et un message spécifiques. L’internaute peut alors revenir en arrière ou indiquer qu’il considère le site comme sûr. Les alertes rouges plein écran restent réservées aux sites pour lesquels Chrome estime le danger élevé. Cette gradation doit permettre au navigateur de prévenir les utilisateurs face à davantage de menaces potentielles, tout en différenciant les niveaux de risque.

Google étend aussi le rôle de Gemini dans la détection des arnaques. Jusqu’à présent, Chrome utilisait un modèle IA exécuté directement sur certains appareils compatibles pour identifier notamment des escroqueries liées au faux support technique. L’entreprise passe désormais à un modèle Gemini plus puissant exécuté sur ses serveurs afin d’étendre la détection à d’autres menaces, dont les faux antivirus et les fausses mises à jour de navigateur.

Le modèle examine certains éléments du contenu des pages, comme la marque qu’elles prétendent représenter, leur objectif et la probabilité qu’il s’agisse d’une escroquerie. Chrome combine ensuite cette analyse avec la réputation du domaine et d’autres signaux de sécurité avant de décider d’afficher ou non une alerte.

Google précise que l’envoi de contenu vers ses serveurs est limité aux situations présentant des indices forts d’arnaque. Selon l’entreprise, le texte transmis est traité temporairement : il n’est ni conservé, ni enregistré, ni utilisé pour entraîner ses modèles.

Chrome veut aussi bloquer les attaques ClickFix

Autre nouveauté : la détection des attaques dites ClickFix. Cette technique repose sur une fausse alerte ou une prétendue procédure de réparation qui pousse l’utilisateur à copier puis exécuter lui-même une commande sur son ordinateur. Celle-ci peut notamment lancer le téléchargement ou l’installation d’un logiciel malveillant, en utilisant des outils légitimes du système comme PowerShell ou l’invite de commandes sur Windows.

Chrome Bloque Arnaque ClickFix Commande

Lorsque Chrome détecte la copie potentielle d’une commande de ce type, il retire les informations personnelles identifiables du contenu transmis à Safe Browsing pour analyse. Si le système conclut que la commande est dangereuse, le navigateur affiche un avertissement. L’objectif est d’intervenir avant que l’internaute ne lance lui-même le code malveillant.

Comment activer ces protections dans Chrome

Ces nouvelles fonctions sont associées au mode « Protection renforcée » de la navigation sécurisée. Pour l’activer, rendez-vous dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Sécurité et sélectionnez « Protection renforcée » dans la rubrique « Navigation sécurisée ». Le mode Standard continue d’offrir ses propres protections, mais Google ne confirme pas que les nouvelles alertes et la détection ClickFix y sont disponibles.

Google affirme que les utilisateurs avec le mode « Protection renforcée » sont dix fois mieux protégés contre le phishing, l’ingénierie sociale, les abus de notifications et d’autres arnaques que ceux du mode Standard. Ce chiffre repose toutefois sur la comparaison du nombre moyen d’avertissements de sécurité affichés aux utilisateurs des deux modes.

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