Helion veut doubler la puissance de ses centrales à fusion grâce aux semi-conducteurs

Helion Energy ajoute les semi-conducteurs à sa course vers la fusion commerciale. La start-up américaine vient d’obtenir un engagement fédéral pouvant atteindre 175 millions de dollars dans le cadre du CHIPS Act afin de développer et fabriquer des composants de puissance destinés à ses futurs réacteurs. Un investissement privé supplémentaire de 50 millions de dollars accompagne le projet.

Quelques pourcents de pertes qui coûtent très cher

L’architecture de Helion se distingue par sa conversion directe de l’énergie produite par la fusion, sans turbine à vapeur. Le plasma, porté à plus de 100 millions de degrés, repousse le champ magnétique du réacteur et l’énergie est récupérée directement sous forme d’électricité. Dans ce système, l’efficacité de l’électronique de puissance devient donc déterminante.

Les composants actuels dissiperaient encore 5 à 10 % de l’électricité qu’ils traitent. Des pertes qui se cumulent dans une installation complexe. « Si nous pouvons réduire cette perte de moitié, cela double en réalité la puissance de sortie du système de fusion », affirme David Kirtley, cofondateur et patron de Helion.

La société construira dans l’État de Washington une ligne automatisée de fabrication, d’encapsulation et de test de semi-conducteurs haute tension. Une partie des recherches sera également menée avec GlobalFoundries dans le Vermont.

Orion doit alimenter Microsoft dès 2028

Ces composants n’équiperont cependant pas Orion, la première centrale commerciale de Helion actuellement en construction. Celle-ci doit commencer ses opérations en 2028 et fournir 50 MW à Microsoft. Le groupe informatique s’intéresse déjà fortement à l’optimisation des technologies de fusion, tandis que d’autres start-up explorent des architectures radicalement différentes.

Helion réserve donc ces nouveaux semi-conducteurs aux générations suivantes. Leur intérêt dépasse d’ailleurs la fusion : réseaux électriques, véhicules, industrie et défense pourraient également profiter de composants capables de manipuler d’énormes puissances avec moins de pertes. Quelques points de rendement pourraient ainsi peser très lourd dans l’économie future de la fusion.

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