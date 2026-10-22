TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Énergie Helion veut doubler la puissance de ses centrales à fusion grâce aux semi-conducteurs
Énergie

Helion veut doubler la puissance de ses centrales à fusion grâce aux semi-conducteurs

2 min.
22 Oct. 2026 • 17:39
0

Helion Energy ajoute les semi-conducteurs à sa course vers la fusion commerciale. La start-up américaine vient d’obtenir un engagement fédéral pouvant atteindre 175 millions de dollars dans le cadre du CHIPS Act afin de développer et fabriquer des composants de puissance destinés à ses futurs réacteurs. Un investissement privé supplémentaire de 50 millions de dollars accompagne le projet.

Quelques pourcents de pertes qui coûtent très cher

L’architecture de Helion se distingue par sa conversion directe de l’énergie produite par la fusion, sans turbine à vapeur. Le plasma, porté à plus de 100 millions de degrés, repousse le champ magnétique du réacteur et l’énergie est récupérée directement sous forme d’électricité. Dans ce système, l’efficacité de l’électronique de puissance devient donc déterminante.

Fusion nucleaire

Les composants actuels dissiperaient encore 5 à 10 % de l’électricité qu’ils traitent. Des pertes qui se cumulent dans une installation complexe. « Si nous pouvons réduire cette perte de moitié, cela double en réalité la puissance de sortie du système de fusion », affirme David Kirtley, cofondateur et patron de Helion.

La société construira dans l’État de Washington une ligne automatisée de fabrication, d’encapsulation et de test de semi-conducteurs haute tension. Une partie des recherches sera également menée avec GlobalFoundries dans le Vermont.

Orion doit alimenter Microsoft dès 2028

Ces composants n’équiperont cependant pas Orion, la première centrale commerciale de Helion actuellement en construction. Celle-ci doit commencer ses opérations en 2028 et fournir 50 MW à Microsoft. Le groupe informatique s’intéresse déjà fortement à l’optimisation des technologies de fusion, tandis que d’autres start-up explorent des architectures radicalement différentes.

Helion réserve donc ces nouveaux semi-conducteurs aux générations suivantes. Leur intérêt dépasse d’ailleurs la fusion : réseaux électriques, véhicules, industrie et défense pourraient également profiter de composants capables de manipuler d’énormes puissances avec moins de pertes. Quelques points de rendement pourraient ainsi peser très lourd dans l’économie future de la fusion.

« `

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Iter Energie

Fusion nucléaire : l’aimant géant d’ITER bat tous les records de puissance

Fusion nucleaire Energie

Fusion nucléaire : Thea Energy parie sur un réacteur « tolérant » aux imperfections grâce à l’IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Orange Logo Boutique

Panne d’Orange : l’opérateur annonce un geste commercial aux clients

22 Oct. 2026 • 16:13
6 Mobiles / Tablettes

Orange a de nouveau pris la parole après la fin de la panne de son réseau qui a eu lieu le 21 octobre, annonçant faire un geste...

Tesla SpaceX Fusion

Tesla-SpaceX : la fusion pourrait être accélérée avant la fin du mandat de Trump

22 Oct. 2026 • 15:30
0 Business

Tesla et SpaceX pourraient accélérer leur projet de fusion afin de boucler l’opération avant la fin du mandat de Donald Trump....

Jensen Huang Nvidia

Le patron de Nvidia presse l’Europe d’accélérer l’adoption de l’IA

22 Oct. 2026 • 14:10
0 Internet

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, appelle les entreprises européennes à déployer l’intelligence artificielle dans tous les...

Bose x Skullcandy

Bose rachète Skullcandy et élargit son empire dans l’audio grand public

22 Oct. 2026 • 13:45
0 Business

Bose poursuit sa transformation en groupe multimarque avec le rachat officialisé de Skullcandy. L’entreprise américaine a...

Xbox Series X Halo Infinite

Xbox Helix : Microsoft embauche… pour les jeux physiques ?

22 Oct. 2026 • 12:30
0 Matériel

Le jeu physique n’a peut-être pas dit son dernier mot chez Xbox. Microsoft recrute actuellement un Xbox Games Supply Strategist, un poste dont...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone Duo 2 : Apple teste des prototypes avec Face ID sous l’écran

iPhone Duo 2 : Apple teste des prototypes avec Face ID sous l’écran

22 Oct. 2026 • 15:08

image de l'article Claude Duet : Anthropic lance sur iOS son assistant IA autonome

Claude Duet : Anthropic lance sur iOS son assistant IA autonome

22 Oct. 2026 • 14:10

image de l'article Tesla adapte enfin son application à l’iPad et à l’iPhone Duo

Tesla adapte enfin son application à l’iPad et à l’iPhone Duo

22 Oct. 2026 • 12:55

image de l'article Apple : les fabricants de circuits imprimés peinent à réduire leurs émissions carbone

Apple : les fabricants de circuits imprimés peinent à réduire leurs émissions carbone

22 Oct. 2026 • 11:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site