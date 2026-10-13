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Batterie de voiture électrique : voici ce qu’elles deviennent après avoir été retirées du véhicule

3 min.
13 Oct. 2026 • 17:27
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A l’ère de la lutte contre les déchets électroniques, c’est une question légitime : que deviennent les batteries de nos voitures électriques lorsque ces dernières sont trop usées ? La fin de carrière d’un VE ne signifie pas nécessairement celle de sa batterie. Avant tout recyclage, les packs retirés des véhicules sont diagnostiqués afin d’évaluer leur état, leur capacité restante et d’éventuels dommages. Selon le résultat de ces diagnostics, plusieurs voies sont alors possibles, soit la réparation de ces batteries, leur réutilisation, le stockage stationnaire ou bien encore la récupération des matériaux.

Une batterie usagée peut connaître une seconde vie

Un pack lithium-ion est constitué de nombreuses cellules, parfois regroupées en modules. Sur certaines architectures, un élément défaillant peut être remplacé sans condamner l’ensemble. Une batterie suffisamment saine peut ensuite retourner dans un véhicule compatible ou être affectée à un usage moins exigeant.

atterie VE cycle de fin de vie

Des batteries retirées du secteur automobile peuvent encore conserver environ 70 à 80 % de leur capacité initiale. Cette réserve devient intéressante pour le stockage stationnaire : alimentation de secours d’un bâtiment, stockage d’électricité solaire ou bien encore soutien au réseau. Une logique proche du Vehicle-to-Grid, où les batteries encore installées dans les voitures servent déjà de réserve énergétique.

Cette seconde vie n’est toutefois pas automatique : tester, démonter, reconfigurer et certifier un ancien pack coûte cher, tandis que les solutions de stockage modernes deviennent progressivement moins coûteuses.

Le recyclage récupère lithium, nickel, cobalt et cuivre

Lorsqu’une batterie n’est plus réutilisable, elle est d’abord sécurisée puis démontée. L’acier, l’aluminium et le cuivre sont séparés avant le traitement des cellules. Leur broyage produit une poudre appelée « black mass », riche en lithium, nickel, cobalt, manganèse ou graphite selon la chimie employée.

Des traitements thermiques ou chimiques permettent ensuite d’extraire une partie de ces matériaux pour fabriquer de nouvelles batteries. Le procédé reste énergivore et ne récupère pas tout, mais il réduit la dépendance à l’extraction minière de matières premières.

La batterie automobile s’inscrit ainsi de plus en plus dans une économie circulaire : plutôt que de devenir immédiatement un déchet, la batterie d’un VE peut encore changer de destinataire ou de fonction avant que ses propres matériaux ne retournent, à leur tour, dans la chaîne industrielle.

SOURCEEngadget

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