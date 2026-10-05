Carrefour Mobile est de retour et dévoile ses forfaits

Après avoir abandonné l’aventure il y a quelques années, Carrefour Mobile fait son retour en France et propose plusieurs forfaits. Ils ne sont malheureusement pas très intéressants par rapport à la concurrence, bien qu’il ait un système de cagnotte.

Les différents forfaits de Carrefour Mobile

Carrefour Mobile, qui est donc un opérateur virtuel (MVNO), propose trois forfaits qui utilisent le réseau d’Orange. Voici les trois offres

Forfait Mini à 6,90 €/mois : appels, SMS et MMS en illimité, 20 Go d’Internet en 4G et 12 Go depuis l’Europe

appels, SMS et MMS en illimité, 20 Go d’Internet en 4G et 12 Go depuis l’Europe Forfait Maxi à 10,90 €/mois : appels, SMS et MMS en illimité, 130 Go d’Internet en 4G et 19 Go depuis l’Europe

appels, SMS et MMS en illimité, 130 Go d’Internet en 4G et 19 Go depuis l’Europe Forfait Méga à 14,90 €/mois : appels, SMS et MMS en illimité, 300 Go d’Internet en 4G et 25 Go depuis l’Europe

La particularité ici est qu’il y a un système de cagnotte qui est proposé aux clients membres du programme de fidélité Club Carrefour. La cagnotte est de 1 euro par mois pour le forfait Mini, 2 euros par mois pour le forfait Maxi et 3 euros par mois pour le forfait Méga. La somme est versée sur la Cagnotte Club des clients. L’idée est de pouvoir utiliser la cagnotte pour un achat dans une enseigne Carrefour, par exemple au moment de faire les courses.

De plus, tous les forfaits sont sans engagement. Vous pouvez résiliez ou faire une portabilité chez un autre opérateur sans payer de frais de résiliation. En outre, il est possible d’avoir une carte SIM physique ou une eSIM, c’est le client qui choisit au moment de la commande. Les clients peuvent acheter leur carte SIM dans l’un des 2 200 magasins Carrefour participants ou directement en ligne au moment de l’achat de leur forfait. Carrefour espère 100 000 clients d’ici deux ans.

Les forfaits sont disponibles dès maintenant sur le site de Carrefour Mobile. Pour ce qui est de la concurrence, les forfaits parfois plus intéressants sont à retrouver chez Sosh, SFR RED, B&You et Free Mobile, dont certains avec la 5G.