Sam Neill, l’acteur star de Jurassic Park, est mort à 78 ans

Sam Neill, visage inoubliable et charismatique du docteur Alan Grant dans Jurassic Park, est mort ce lundi 13 juillet à Sydney, à l’âge de 78 ans. Sa famille a confirmé la disparition de l’acteur néo-zélandais dans un message publié sur son compte Instagram officiel, évoquant une perte « soudaine et inattendue ». Elle précise que le comédien était entouré des siens et qu’il était en phase de rémission de son cancer au moment de son décès.

Un acteur mondialement associé à Jurassic Park

Né en 1947 en Irlande du Nord avant de grandir en Nouvelle-Zélande, Sam Neill s’était imposé comme l’un des acteurs les plus polyvalents de sa génération. Sa carrière avait commencé dans les années 1970 avant de prendre une dimension internationale avec La Malédiction finale, Calme blanc, À la poursuite d’Octobre rouge ou bien encore La Leçon de piano (Palme d’Or en ).

Sam Neill dans le film Jurassic Park de Steven Spielberg

Mais c’est en 1993 que Steven Spielberg l’installe définitivement dans la mémoire collective avec Jurassic Park. Son Alan Grant, paléontologue brillant, prudent et profondément humain, devient l’un des personnages les plus appréciés de la saga. Neill reprendra ce rôle dans Jurassic Park III, puis dans Jurassic World : Le Monde d’après.

De l’horreur cosmique au cinéma indépendant

Au-delà des dinosaures, Sam Neill a marqué plusieurs genres, de l’horreur psychologique avec le très culte L’Antre de la folie au cauchemar spatial (toujours aussi culte) d’Event Horizon. Il collabore aussi avec Taika Waititi dans Hunt for the Wilderpeople, où son jeu à la fois sec, tendre et mélancolique rappelle l’étendue de son registre.



Sam Neill dans le film La leçon de Piano de Jane Campion

Une présence rare qui traversait les générations

Dans son hommage, sa famille a salué une vie marquée par la dignité et remercié l’équipe de l’hôpital St Vincent’s Private Hospital pour ses soins. Sam Neill laisse derrière lui une filmographie immense, mais aussi une image d’acteur humble, chaleureux, et extrêmement charismatique. Sa dernière apparition au cinéma est attendue dans le film Godzilla x Kong: Supernova dont la sortie est prévue pour 2027.