Midjourney surprend avec un scanner médical à ultrasons capable d’imager le corps en 60 secondes

La startup Midjourney, principalement connue pour son générateur d’images par intelligence artificielle, prépare un virage spectaculaire vers la santé connectée. L’entreprise a présenté Midjourney Medical, une nouvelle branche dédiée à l’imagerie médicale, avec un premier produit totalement inattendu, soit un scanner corporel à ultrasons pensé pour cartographier l’intérieur du corps en moins d’une minute !

Un scanner immersif inspiré de l’écholocation

Le dispositif, baptisé Midjourney Scanner, repose sur un principe très différent de l’IRM traditionnelle. L’utilisateur monte sur une plateforme, puis est progressivement immergé dans l’eau. Son corps traverse alors un anneau équipé de nombreux capteurs ultrasoniques capables d’émettre des ondes et d’enregistrer leur retour, un peu comme l’écholocation utilisée par les dauphins.

Midjourney promet une carte 3D du corps avec une précision inférieure au millimètre, pour observer muscles, graisses, os et organes. L’objectif affiché est de proposer quelque chose « d’aussi puissant qu’une IRM, et d’aussi simple qu’une visite au spa ». La firme estime que l’imagerie préventive pourrait réduire une partie des décès et des coûts de santé.

Un partenariat avec Butterfly Network

Pour développer cette technologie, Midjourney s’appuie sur Butterfly Network, un spécialiste des échographes portables et de l’ultrasound-on-chip. Un accord signé fin 2025 lui donne accès à cette technologie, moyennant notamment un paiement initial de 15 millions de dollars et une licence annuelle.

Le projet reste toutefois expérimental. Midjourney prévoit encore des essais, l’amélioration de ses algorithmes ainsi qu’une nouvelle génération de matériel. Le premier spa équipé de scanners doit ouvrir à San Francisco, avant une éventuelle expansion dans d’autres villes. Les usages diagnostiques devront quant à eux obtenir l’autorisation de la FDA.

Midjourney vise à terme 50 000 scanners dans le monde d’ici 2031.