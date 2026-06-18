TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Midjourney surprend avec un scanner médical à ultrasons capable d’imager le corps en 60 secondes
Science

Midjourney surprend avec un scanner médical à ultrasons capable d’imager le corps en 60 secondes

3 min.
18 Juin. 2026 • 13:15
0

La startup Midjourney, principalement connue pour son générateur d’images par intelligence artificielle, prépare un virage spectaculaire vers la santé connectée. L’entreprise a présenté Midjourney Medical, une nouvelle branche dédiée à l’imagerie médicale, avec un premier produit totalement inattendu, soit un scanner corporel à ultrasons pensé pour cartographier l’intérieur du corps en moins d’une minute !

Midjourney Scanner 3

Un scanner immersif inspiré de l’écholocation

Le dispositif, baptisé Midjourney Scanner, repose sur un principe très différent de l’IRM traditionnelle. L’utilisateur monte sur une plateforme, puis est progressivement immergé dans l’eau. Son corps traverse alors un anneau équipé de nombreux capteurs ultrasoniques capables d’émettre des ondes et d’enregistrer leur retour, un peu comme l’écholocation utilisée par les dauphins.

Midjourney Scanner

Midjourney promet une carte 3D du corps avec une précision inférieure au millimètre, pour observer muscles, graisses, os et organes. L’objectif affiché est de proposer quelque chose « d’aussi puissant qu’une IRM, et d’aussi simple qu’une visite au spa ». La firme estime que l’imagerie préventive pourrait réduire une partie des décès et des coûts de santé.

Un partenariat avec Butterfly Network

Pour développer cette technologie, Midjourney s’appuie sur Butterfly Network, un spécialiste des échographes portables et de l’ultrasound-on-chip. Un accord signé fin 2025 lui donne accès à cette technologie, moyennant notamment un paiement initial de 15 millions de dollars et une licence annuelle.

Midjourney Scanner 1

Le projet reste toutefois expérimental. Midjourney prévoit encore des essais, l’amélioration de ses algorithmes ainsi qu’une nouvelle génération de matériel. Le premier spa équipé de scanners doit ouvrir à San Francisco, avant une éventuelle expansion dans d’autres villes. Les usages diagnostiques devront quant à eux obtenir l’autorisation de la FDA.

Midjourney vise à terme 50 000 scanners dans le monde d’ici 2031.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 juin

18 Juin. 2026 • 17:03
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

redroad F1

🔥 Redroad F1 : un injecteur-extracteur textile pour canapés, matelas, tapis et sièges auto

18 Juin. 2026 • 16:47
0 Promos

Entre les taches du quotidien, les poils d’animaux, les liquides renversés et l’usure normale des tissus, l’entretien des...

pico-project-swan

Pico Project Swan : le futur casque XR haut de gamme fuite avec un design très… familier

18 Juin. 2026 • 16:40
0 Matériel

Pico prépare visiblement son grand retour sur le terrain du XR premium. Des vidéos découvertes dans le SDK public de la marque...

ISS

ISS : la Russie pourrait condamner son module qui fuit depuis 2019

18 Juin. 2026 • 15:30
0 Science

La fuite d’air qui touche le segment russe de la Station spatiale internationale pourrait enfin connaître une issue radicale. Après des...

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork

GTA 6 : les précommandes débuteront le 25 juin, c’est officiel

18 Juin. 2026 • 15:24
0 Jeux vidéo

Rockstar Games vient d’annoncer que les précommandes pour Grand Theft Auto VI (GTA 6) débuteront le 25 juin sur PlayStation Xbox...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Brothers : Matthew McConaughey et Woody Harrelson arrivent sur Apple TV dans une série de comédie

Brothers : Matthew McConaughey et Woody Harrelson arrivent sur Apple TV dans une série de comédie

18 Jun. 2026 • 17:29

image de l'article iPhone 18 Pro : le prix pourrait augmenter de 27 % après la hausse confirmée par Apple

iPhone 18 Pro : le prix pourrait augmenter de 27 % après la hausse confirmée par Apple

18 Jun. 2026 • 16:22

image de l'article Apple Music lance « Vive la Musique » avant la Fête de la musique

Apple Music lance « Vive la Musique » avant la Fête de la musique

18 Jun. 2026 • 15:05

image de l'article Apple Towson : le maire de Baltimore soutient les salariés du premier Apple Store syndiqué

Apple Towson : le maire de Baltimore soutient les salariés du premier Apple Store syndiqué

18 Jun. 2026 • 12:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site