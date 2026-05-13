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KultureGeek Jeux vidéo Le créateur de Tekken dirige son propre studio de jeu vidéo, sous pavillon SNK !
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Le créateur de Tekken dirige son propre studio de jeu vidéo, sous pavillon SNK !

3 min.
13 Mai. 2026 • 10:55
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Figure historique de Tekken (et donc du JV en général), Katsuhiro Harada rebondit chez l’un des grands rivaux de Bandai Namco. Après plus de 30 ans passés à incarner la saga de combat, le producteur et réalisateur japonais prend désormais la tête de VS Studio, une nouvelle structure basée à Tokyo et rattachée à SNK Corporation.

Un vétéran de Tekken aux commandes d’un studio inédit

Le départ de Harada de Bandai Namco en décembre dernier avait surpris la communauté du jeu de combat. Son retour chez SNK ajoute une dimension symbolique forte : l’éditeur est en effet connu pour ses franchises The King of Fighters, Fatal Fury et Samurai Shodown, des titres qui ont façonné l’histoire de l’arcade (via notamment la Neo Geo) et du versus fighting.

VS Studio SNK

Avec VS Studio, Harada retrouve une liberté créative tout en rejoignant un éditeur historiquement associé aux jeux de combat

Pour l’instant, VS Studio n’a pas encore dévoilé de projet de jeu, mais Harada affirme vouloir réunir des développeurs de confiance autour d’une philosophie résumée par une unique formule : « au-delà de la tradition, façonné jusqu’à la perfection ». Le sigle VS renverrait notamment à Visionary Standard, Volition Shift et Vanguard Spirit.

SNK muscle ses ambitions dans le jeu de combat

Un rapprochement attendu avec Yasuyuki Oda

Harada promet de « combiner technologie, sensibilité et expertise mondiale » afin de créer des jeux mémorables dans un environnement ouvert. Yasuyuki Oda, vétéran de SNK à qui l’on doit le légendaire Garou: Mark of the Wolves, explique de son côté que l’idée de travailler avec Harada avait souvent été évoquée, avant donc de devenir réalité.

Ce recrutement intervient alors que SNK bénéficie d’une assise financière renforcée depuis son rachat par l’Electronic Gaming Development Company, une société liée à l’Arabie saoudite. Ce rachat continue de susciter des débats dans l’industrie, compte tenu des critiques entourant les investissements saoudiens dans le jeu vidéo et l’esport.

 

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