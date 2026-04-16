Allbirds abandonne les chaussures et devient une société IA : l’action s’envole de 600 %

Après avoir vendu ses actifs pour 39 millions de dollars, le fabricant de chaussures Allbirds abandonne son activité et se lance dans l’intelligence artificielle sous le nom de NewBird AI. Ce changement plus que surprenant transforme une marque en difficulté en futur acheteur de cartes graphiques (GPU), avec l’ambition de louer de la puissance de calcul à des clients qui en manquent.

Présente à la Bourse depuis 2021, Allbirds valait autrefois 4 milliards de dollars. Cinq ans plus tard, l’entreprise cède ses activités à une société de gestion de marques pour moins de 1 % de cette ancienne valorisation, puis annonce presque aussitôt son pivot vers l’infrastructure IA.

Le financement initial annoncé atteint 50 millions de dollars. Selon l’entreprise, cet argent vient d’un investisseur non nommé et servira à acheter des GPU qui servent à exécuter des calculs massifs et analyser de très grands volumes de données.

Des chaussures vers l’intelligence artificielle

NewBird AI explique vouloir utiliser ce premier capital pour acquérir des GPU haute performance et les déployer auprès de clients qui cherchent un accès dédié à de la capacité de calcul pour l’IA. Son objectif de long terme consiste à devenir un fournisseur intégré de GPU-as-a-Service (GPUaaS) et de solutions cloud nativement pensées pour l’IA.

L’entreprise prévoit aussi d’élargir progressivement sa plateforme de néocloud. Elle compte augmenter son offre de calcul et de services, approfondir ses partenariats avec des opérateurs et des clients, puis étudier d’éventuelles opérations de fusion-acquisition.

Pour justifier ce changement de métier, la société avance un argument de demande. « La montée en puissance du développement et de l’adoption de l’IA a créé une demande structurelle sans précédent pour un calcul spécialisé et haute performance que le marché peine à satisfaire », affirme-t-elle. Elle ajoute que les développeurs et les groupes de recherche ont du mal à obtenir les ressources nécessaires pour créer, entraîner et exécuter l’IA à grande échelle, et que « NewBird AI est en train d’être créée pour aider à combler cet écart ».

+600 % à la Bourse… en un jour

Le marché a réagi immédiatement à ce repositionnement. Mercredi, l’action a bondi de près de 600 % pour clôturer à 16,99 dollars, alors qu’elle s’échangeait encore sous les 3 dollars quelques jours plus tôt.

Cette hausse ne change pas l’échelle réelle du projet. Le financement de 50 millions de dollars reste modeste pour un secteur où les investissements se chiffrent en dizaines de milliards de dollars, mais il suffit pour inscrire NewBird AI dans la dynamique spéculative qui porte depuis plus d’un an les valeurs liées à l’intelligence artificielle.