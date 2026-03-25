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KultureGeek Promos Office 2021 Pro à seulement 30 € et Windows 11 Pro à 12 € !
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Office 2021 Pro à seulement 30 € et Windows 11 Pro à 12 € !

4 min.
25 Mar. 2026 • 22:28
0

Une suite Office populaire fait beaucoup parler d’elle chez les utilisateurs attentifs à leur budget : une licence à vie de MS Office 2021 Professional pour seulement 30,25 €, sans frais d’abonnement récurrents. Grâce aux offres de Pâques sur toutes les clés Microsoft chez Godeal24, une destination de choix pour ceux qui aiment optimiser leurs dépenses, c’est le moment idéal pour arrêter de s’accrocher à d’anciennes versions d’Office. Ce tarif accrocheur représente environ 90 % de réduction par rapport au prix public cumulé — et vous pouvez même obtenir plusieurs clés à partir de 25 € ! Office 2021 Professional inclut Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher et Access. La suite propose l’interface « ruban », des outils de mise en forme avancés et des fonctions de gestion de données pensées pour un usage professionnel. Il s’agit d’un achat unique, installé sur un PC Windows. La mise en place est rapide : il suffit d’enregistrer une clé produit sur un compte Microsoft, de télécharger l’installeur, puis d’activer. Une fois installé, vous continuez de recevoir les mises à jour de sécurité et correctifs de fiabilité d’Office 2021, sans paiement mensuel ni obligation de vous connecter au cloud à chaque ouverture de feuille de calcul. Une question ? L’équipe Godeal24 est disponible 24/7.

Godeal Paque

Le meilleur moment pour dire adieu à l’abonnement : un seul paiement, une utilisation à vie !

 

Si votre ordinateur tourne encore sur une ancienne version de Windows, vous avez probablement envisagé une mise à niveau — mais le prix habituel d’un nouvel OS pousse souvent à repousser. C’est là que cette offre se démarque. Pendant une durée limitée, Windows 11 Pro est proposé à seulement 12,25€ (prix public : 199€). Si votre PC est compatible, c’est l’un des moyens les plus simples de moderniser votre machine.

Offre limitée : WinOS authentique à prix imbattables !

 

-62 % sur Office & bundles (Code promo « SGO62 »)

 

Nouveaux outils : -30 % pour une durée limitée (Code promo « SGO30 »)

 

Logiciels d’outils informatiques pratiques

 

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 se concentre sur des licences logicielles garanties avec livraison numérique (donc sans frais d’expédition). En dehors de la clé de licence, aucun frais supplémentaire n’est nécessaire. Cela inclut des conseils gratuits d’une équipe de support professionnel, que ce soit avant l’achat ou après. L’engagement de Godeal24 envers la satisfaction client se reflète dans des milliers d’avis authentiques et une excellente note de 4,8 étoiles sur Trustpilot. Si vous cherchez un moyen abordable d’activer définitivement vos logiciels, Godeal24 est une option solide. Toutes les clés sont des produits Microsoft authentiques : ne tardez pas, commandez tant que le code promo est encore valable !

[Sponso]

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