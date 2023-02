Avatar : La Voie de l’Eau dépasse Titanic à l’international

Avatar : La Voie de l’Eau vient de couler (une seconde fois) Titanic à l’international. Avec 1 milliard et 538 millions de dollars, le film de S.F de James Cameron (Avatar, Terminator 1&2, Aliens et… Titanic) passe devant Titanic (1,534 milliard de dollars) en dehors du marché US. En tout et pour tout, Avatar : La Voie de l’Eau cumule déjà 2 milliards et 174 millions de dollars, soit à peine 20 millions de dollars en dessous de la ligne de flottaison de Titanic (US + International donc…).

Sur le marché international hors US, c’est en Chine qu’Avatar 2 cumule le plus de recettes (240 millions de dollars), suivi de la France (141,5 millions de dollars) et de la Corée du Sud (105,5 millions). Le score d’Avatar en France est assez stupéfiant puisque le film réalise dans l’hexagone largement plus de la moitié des recettes « chinoises »… pour une population 13 fois inférieure à celle de Chine. D’ici quelques jours donc, Avatar : La Voie de l’Eau sera bien le troisième film le plus rentable du monde (US + international), et cette fois, les positions devraient en rester là. Les 2,8 milliards de dollars d’Avengers : Endgame et les 2,9 milliards de dollars du premier Avatar restent en effet à priori intouchables.